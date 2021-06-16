Больничные койки для пациентов с коронавирусом могут закончиться в Москве через 2–3 недели

В столице места в больницах могут закончиться через 2–3 недели, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза. Еще 2 недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки. Сейчас – уже почти 1 800. Рост составил более 70%", – сказала Ракова.

Подавляющее большинство инфицированных – трудоспособные, молодые люди, без хронических заболеваний. По словам Раковой, чтобы этого избежать, нужно вакцинировать более двух миллионов работников социальной сферы. До 15 июля следует привить хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной. Вторым компонентом – до 15 августа.

Такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но должен понимать, что его права не могут идти в разрез с правами других граждан и подвергать риску их жизни, отметила Ракова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.