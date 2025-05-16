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16 мая, 15:00

Общество

В Москве впервые проведут дистанционную офтальмологическую операцию

В Москве впервые проведут дистанционную офтальмологическую операцию

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В столице стартовал международный форум "Офтальмогеронтология", на котором впервые в стране пройдет дистанционная офтальмологическая операция. Врачи будут управлять эксимерным лазером из Москвы, а пациент в этот момент будет находиться в Италии. Операция станет частью двухдневной программы форума.

Одной из центральных тем встречи станут цифровые технологии и применение искусственного интеллекта в офтальмологии. Специалисты из 12 стран поделятся опытом лечения заболеваний глаз у пожилых пациентов. Всего в программе – более десятка сессий, семинаров и разборов клинических случаев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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