Заммэра Ракова рассказала о начале строительства новой больницы имени Склифосовского

В Москве началось строительство новой больницы имени Склифосовского площадью 150 тысяч квадратных метров, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что параллельно в столице идет возведение больниц № 52 и 62.

Также прорабатываются проекты второй очереди – больница в Коммунарке и новые корпуса больницы Святого Владимира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.