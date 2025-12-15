15 декабря, 11:15Город
Заммэра Ракова рассказала о начале строительства новой больницы имени Склифосовского
В Москве началось строительство новой больницы имени Склифосовского площадью 150 тысяч квадратных метров, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что параллельно в столице идет возведение больниц № 52 и 62.
Также прорабатываются проекты второй очереди – больница в Коммунарке и новые корпуса больницы Святого Владимира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.