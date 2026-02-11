Москвичам рассказали о применении ИИ-технологий в медицине

Искусственный интеллект стал важной частью концепции "умного" города в Москве. В медицине ИИ-технологии облегчают жизнь врачам и пациентам.

Они позволяют получать более быстрые и точные диагнозы, проводить многофакторную проверку исследований и изучать снимки. Большую роль сервисы на основе искусственного интеллекта играют также в стационарах.

Какие инновации принимают в больницах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.