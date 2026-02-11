Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 февраля, 12:45

Технологии

Москвичам рассказали о применении ИИ-технологий в медицине

В России утвержден новый профессиональный стандарт врача скорой помощи

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Новый комплекс НИИ имени Склифосовского появится в Москве

"Новости дня": вакцину от аллергии могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026 года

Собянин рассказал Путину об основных направлениях развития Москвы

Собянин: Москва по поручению президента развивает ИИ-сервисы в сфере медицины

"Новости дня": в Москве реконструированы десятки новых поликлиник и стационаров

В России младенцев начнут обследовать на новые заболевания

"Новости дня": в РФ создадут единую базу данных пациентов с хроническими заболеваниями

Искусственный интеллект стал важной частью концепции "умного" города в Москве. В медицине ИИ-технологии облегчают жизнь врачам и пациентам.

Они позволяют получать более быстрые и точные диагнозы, проводить многофакторную проверку исследований и изучать снимки. Большую роль сервисы на основе искусственного интеллекта играют также в стационарах.

Какие инновации принимают в больницах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

