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Новости

08 июля, 06:30

Технологии

Искусственный интеллект начал помогать москвичам вести медкарты

Искусственный интеллект начал помогать москвичам вести медкарты

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

Сергей Собянин открыл шесть центров женского здоровья

В Москве появится еще пять центров женского здоровья

Москвичи смогут внести показатели здоровья в медкарту через ИИ-ассистента

"Мой район. Новости": все поликлиники в Нагорном районе обновили по единому стандарту

"Мой район. Новости": пятиэтажная поликлиника появится в Люблине

Дни открытых дверей проходят в столичных центрах женского здоровья

Женщины познакомились с современными методами диагностики и лечения в столице

Вносить показатели здоровья в электронную медицинскую карту москвичам теперь помогает искусственный интеллект. В мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" появился голосовой ассистент Алиса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пользователям больше не нужно вручную вводить данные, теперь достаточно просто продиктовать показатели, и они автоматически отобразятся в медкарте.

Сейчас функция работает для артериального давления и пульса, а к концу лета появится возможность фиксировать уровень сахара, кислорода в крови, данные о приступах стенокардии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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