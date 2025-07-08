Искусственный интеллект начал помогать москвичам вести медкарты

Вносить показатели здоровья в электронную медицинскую карту москвичам теперь помогает искусственный интеллект. В мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" появился голосовой ассистент Алиса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пользователям больше не нужно вручную вводить данные, теперь достаточно просто продиктовать показатели, и они автоматически отобразятся в медкарте.

Сейчас функция работает для артериального давления и пульса, а к концу лета появится возможность фиксировать уровень сахара, кислорода в крови, данные о приступах стенокардии.

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