Отбор добровольцев для испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы начался в Москве

В Москве стартовал отбор добровольцев для третьего этапа клинических испытаний вакцины "Аллергард" против аллергии на пыльцу березы. Препарат разработан Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства и представляет собой первую в мире рекомбинантную генно-инженерную вакцину такого типа.

По данным ФМБА, предыдущие этапы исследований показали высокую эффективность вакцины. Лечение включает два этапа: постепенное увеличение дозы и поддерживающую терапию. Массовое применение препарата планируется во второй половине 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.