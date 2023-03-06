Новости часа: Депздрав Москвы сообщил, где можно сделать прививку от COVID-19 без записи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сделать прививку от COVID-19 без записи можно в ГУМе и Троицкой больнице. Вакцина есть во всех прививочных пунктах, заявили в Депздрав.

Пострадавший от утреннего обстрела Белгородской области находится в реанимации. Это данные оперштаба региона.

Загруженность московских дорог 6–7 марта может достигать 9 баллов. Об этом сообщил ЦОДД.