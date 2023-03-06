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Новости

17:15

Общество

Новости часа: Депздрав Москвы сообщил, где можно сделать прививку от COVID-19 без записи

Новости часа: Депздрав Москвы сообщил, где можно сделать прививку от COVID-19 без записи

Новости часа: оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

В Минздраве заявили, что новые партии "Спутника V" направили в Москву и другие регионы

Собянин подвел первые итоги работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Партии "Спутника V" направили в Москву и субъекты РФ после сообщений о нехватке вакцин

Новости часа: Собянин рассказал о трех популярных станциях БКЛ

Новости часа: Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники в Дмитровском районе

Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе

Минздрав рекомендовал врачам учитывать доступность препарата в аптеках при выписке рецепта

В Москве и Подмосковье запустили дистанционную продажу лекарств по рецепту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сделать прививку от COVID-19 без записи можно в ГУМе и Троицкой больнице. Вакцина есть во всех прививочных пунктах, заявили в Депздрав.

Пострадавший от утреннего обстрела Белгородской области находится в реанимации. Это данные оперштаба региона.

Загруженность московских дорог 6–7 марта может достигать 9 баллов. Об этом сообщил ЦОДД.

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