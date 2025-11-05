Система маршрутизации пациента сократила время ожидания медицинской помощи в Москве

Система бесшумной маршрутизации пациентов между поликлиниками и стационарами сократила время ожидания медицинской помощи и увеличила количество плановых госпитализаций в 2 раза. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Теперь госпитализация занимает до 72 часов и не требует активного участия пациента. Врач поликлиники формирует электронную заявку, которую видят все стационары. Благодаря системе 40% пациентов минуют этап приема в диагностическом отделении, а количество дублирующих исследований сократилось в 2–3 раза.

