05 ноября, 11:00

Город

Система маршрутизации пациента сократила время ожидания медицинской помощи в Москве

Система маршрутизации пациента сократила время ожидания медицинской помощи в Москве

С 2012 года в Москве возвели 20 поликлиник для детей и взрослых

В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник

"Новости дня": новый сурдологический центр для взрослых и детей открылся в Москве

"Новости дня": в Дорогомилове открылась детская поликлиника № 30 после реконструкции

Мэр Москвы: открыто два новых центра для пациентов после трансплантации

Эксперты ответили на вопросы москвичей о вакцинации

Уникальный сурдологический центр открылся в Москве

Сергей Собянин рассказал о сурдологическом центре больницы имени Свержевского

Новости социального блока Москвы

Система бесшумной маршрутизации пациентов между поликлиниками и стационарами сократила время ожидания медицинской помощи и увеличила количество плановых госпитализаций в 2 раза. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Теперь госпитализация занимает до 72 часов и не требует активного участия пациента. Врач поликлиники формирует электронную заявку, которую видят все стационары. Благодаря системе 40% пациентов минуют этап приема в диагностическом отделении, а количество дублирующих исследований сократилось в 2–3 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

