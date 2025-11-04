В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник. Они появились в Западном, Новомосковском, Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Центральном административных округах.

Медучреждения рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в смену. Здания оснастили современным медоборудованием, сделали в них удобные зоны ожидания и специализированные кабинеты.

