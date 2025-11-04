Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 13:30

Город

В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник

В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник

"Новости дня": новый сурдологический центр для взрослых и детей открылся в Москве

"Новости дня": в Дорогомилове открылась детская поликлиника № 30 после реконструкции

Мэр Москвы: открыто два новых центра для пациентов после трансплантации

Эксперты ответили на вопросы москвичей о вакцинации

Уникальный сурдологический центр открылся в Москве

Сергей Собянин рассказал о сурдологическом центре больницы имени Свержевского

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": москвичам станет доступна первая отечественная вакцина от ВПЧ

Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник. Они появились в Западном, Новомосковском, Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Центральном административных округах.

Медучреждения рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в смену. Здания оснастили современным медоборудованием, сделали в них удобные зоны ожидания и специализированные кабинеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика