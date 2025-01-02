Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 09:15

Город

Новые центры женского здоровья появятся в Москве в 2025 году

Новые центры женского здоровья появятся в Москве в 2025 году

"Откройте, Давид": Анатолий Кашпировский

Режим работы медучреждений Москвы изменится в новогодние праздники

"Откройте, Давид": "Василий Шуров 18+"

Новости часа: почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 14 поликлиник в Москве после реконструкции

Новости часа: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Собянин: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Деды Морозы-спасатели поздравили детей в Морозовской больнице

"Мой район. Новости": время ожидания приема в поликлиниках Москвы сократилось до 7 минут

В 2025 году в Москве продолжится создание сети центров женского здоровья. Новые клиники будут работать по новому московскому стандарту оказания акушерско-гинекологической помощи. Сейчас в городе пять таких медучреждений.

В рамках одного центра – большая команда врачей, которая обеспечивает наблюдение за будущими мамами до и после родов. В распоряжении специалистов возможности не только амбулаторной, но и стационарной помощи крупнейшего перинатального центра страны.

Читайте также
медицинагородвидеоАнастасия БородинаСветлана Доброхотова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика