Новые центры женского здоровья появятся в Москве в 2025 году

В 2025 году в Москве продолжится создание сети центров женского здоровья. Новые клиники будут работать по новому московскому стандарту оказания акушерско-гинекологической помощи. Сейчас в городе пять таких медучреждений.

В рамках одного центра – большая команда врачей, которая обеспечивает наблюдение за будущими мамами до и после родов. В распоряжении специалистов возможности не только амбулаторной, но и стационарной помощи крупнейшего перинатального центра страны.