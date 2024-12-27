Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 01:45

Общество

Миссис Планета-2024 поздравила с предстоящими праздниками детей в московской больнице

Миссис Планета-2024 поздравила с предстоящими праздниками детей в московской больнице

В главную ночь в году москвичей ждет оттепель

"Мослекторий": Екатерина Тарасова 18+

"Московский патруль": граждане закупаются сверкающими новогодними атрибутами

Миссис Планета-2024 поздравила с Новым годом пациентов детской больницы в Москве

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Почти 13 млн человек воспользовались сервисом "Моя семья" Главархива Москвы

На праздничной неделе в Москве сохранится облачная погода и гололедица

Путин подписал закон, позволяющий получить жилье по реновации в другом районе Москвы

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 27 декабря

Миссис Планета-2024 поздравила с предстоящими праздниками пациентов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Москвичка Татьяна Федорищева примерила на себя роль Снегурочки и привезла подарки для детей, который проведут этот Новый год в больнице. С ней у девушки связана непростая история.

В одном из интервью она рассказала, что там ей помогли после ДТП, в которое она попала в 14 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоновый год 2025видеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика