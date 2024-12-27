Миссис Планета-2024 поздравила с предстоящими праздниками детей в московской больнице

Миссис Планета-2024 поздравила с предстоящими праздниками пациентов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Москвичка Татьяна Федорищева примерила на себя роль Снегурочки и привезла подарки для детей, который проведут этот Новый год в больнице. С ней у девушки связана непростая история.

В одном из интервью она рассказала, что там ей помогли после ДТП, в которое она попала в 14 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.