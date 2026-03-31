Директорская ложа объединила более 120 руководителей столичных театров и концертных залов

Более 120 руководителей московских театров и концертных залов приняли участие в заседании Директорской ложи. Это регулярная встреча, где обсуждают развитие культурной сферы столицы.

На повестке дня в этот раз были подготовка к фестивалю "Театральный бульвар", специальные программы для участников СВО, а также внедрение мультимедийных технологий в театре.

Проект Директорская ложа поддерживают Мосгордума и правительство города.