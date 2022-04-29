Более 5 млрд рублей потратили на билеты владельцы "Пушкинской карты"

Более пяти миллиардов рублей потратили на билеты владельцы "Пушкинской карты". Сумму подсчитали с начала программы.

По данным Минкульта, чаще всего молодежь приобретала билеты в театры. На них приходится 41% покупок, 18% – на кинотеатры, 16% – на выставки и концерты. Подавляющее большинство транзакций были онлайн. Либо на сайтах учреждений культуры, либо через госуслуги, отметила глава министерства Ольга Любимова.

"Пушкинская карта" была специально разработана для молодежи. По ней можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Программу запустили 1 сентября 2021 года. Стать участниками могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.