Выставка "Городки – искусство побеждать" открылась в Финансовом университете

В Финансовом университете при правительстве России открылась выставка "Городки – искусство побеждать". Она посвящена одному из самых самобытных национальных видов спорта.

В экспозиции – уникальные фотографии с яркими эпизодами чемпионатов России и международных турниров. Кроме того, на выставке есть снимки, сделанные в стенах вуза во время состязаний разных лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

