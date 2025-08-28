28 августа, 08:00Культура
Выставка "Городки – искусство побеждать" открылась в Финансовом университете
В Финансовом университете при правительстве России открылась выставка "Городки – искусство побеждать". Она посвящена одному из самых самобытных национальных видов спорта.
В экспозиции – уникальные фотографии с яркими эпизодами чемпионатов России и международных турниров. Кроме того, на выставке есть снимки, сделанные в стенах вуза во время состязаний разных лет.
