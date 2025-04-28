В Театре имени Вахтангова прошла церемония награждения победителей премии "Гвоздь сезона"

В Государственном академическом театре имени Вахтангова состоялась 23-я церемония награждения победителей Московской театральной премии "Гвоздь сезона". Ее вручили Русскому концертному агентству за музыкально-драматический спектакль "Соборяне. Картины русской жизни".

В центре сюжета находится история о последних годах жизни двух священников и дьякона в вымышленном Старгороде. Это постановка была создана по роману Николая Лескова.

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