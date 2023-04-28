Гаркалину поставили памятник на Миусском кладбище в Москве

На Миусском кладбище установили памятник Народному артисту России Валерию Гаркалину. Над монументом работали скульпторы Ваге и Микаэль Согояны.

Как рассказали авторы, в камне они постарались изобразить актера таким, каким его запомнила публика – всегда с улыбкой к своему зрителю. На церемонии открытия были родные, друзья и коллеги артиста.

Валерий Гаркалин исполнил десятки заметных ролей в кино. Среди них – "Ландыш серебристый", "Бедная Саша", комедия "Ширли-Мырли", где актер сыграл сразу четырех персонажей. А кроме того, он был педагогом кафедры эстрадного искусства в ГИТИСе и художественным руководителем мастерской.

Артиста не стало в ноябре 2021 года. Он скончался на 68-м году жизни в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.