28 января, 07:45

Культура

Выставка "Ван Гог. Ожившие полотна" открыта в "Люмьер-холле"

Кульминация "Недели Моцарта" состоится в Московском Доме музыки

Опера Моцарта "Дон Жуан" прозвучала в зале "Зарядье" в день рождения композитора

Назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ обернулось скандалом

Выпускники Школы-студии МХАТ требовали отменить назначение Богомолова ректором

В Историческом музее отреставрировали крупные полотна Семирадского

Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия пройдут в городе 27 января

"Сити": спектакль "Сын" в театре Ермоловой

В Театре наций представили спектакль о Вознесенском

Выставка "Казачество и Церковь в годы Крымской войны" открылась в Москве

В "Люмьер-холле" проходит мультимедийная выставка "Ван Гог. Ожившие полотна". Работы мастера транслируют на огромные экраны, что позволяет детально рассмотреть технику живописи, например, в знаменитых картинах "Пшеничное поле" и "Ночная терраса".

Также Театриуме на Серпуховке покажут чеховские "Маленькие комедии" по пьесам "Медведь" и "Предложение". Актеры разыграют истории о помещиках, которые вместо романтических свиданий постоянно ввязываются в споры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

культуравыставкигород

