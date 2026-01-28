Выставка "Ван Гог. Ожившие полотна" открыта в "Люмьер-холле"

В "Люмьер-холле" проходит мультимедийная выставка "Ван Гог. Ожившие полотна". Работы мастера транслируют на огромные экраны, что позволяет детально рассмотреть технику живописи, например, в знаменитых картинах "Пшеничное поле" и "Ночная терраса".

Также Театриуме на Серпуховке покажут чеховские "Маленькие комедии" по пьесам "Медведь" и "Предложение". Актеры разыграют истории о помещиках, которые вместо романтических свиданий постоянно ввязываются в споры.

