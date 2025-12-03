Юные москвичи завоевали большинство наград на музыкальном конкурсе "Щелкунчик"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Учащиеся московских школ искусств, подведомственных департаменту культуры города, завоевали пять из девяти возможных наград на XXVI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Конкурс проводился телеканалом "Россия-Культура" в период с 24 ноября по 1 декабря. Юные таланты состязались в трех номинациях: "Фортепиано", "Струнные инструменты" (включая скрипку, альт, виолончель, контрабас и арфу) и "Духовые и ударные инструменты" (за исключением блокфлейты).

Всего в конкурсе приняли участие 48 музыкантов, причем треть из них представляли Москву. Многие из столичных конкурсантов уже имеют успешный опыт выступлений на соревнованиях различного уровня.

В номинации "Фортепиано" выступали 16 участников, семеро из которых обучаются в московских школах искусств. Среди них:



Роберт Куклин, Алексей Ларин и Иван Стародубовский из Московской средней специальной музыкальной школы (МССМШ) имени Гнесиных;

Роман Климов из музыкальной школы при МССМШ имени Гнесиных;

Эмир Басим Закариа из музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства (МГКМИ) имени Ф. Шопена;

Олеся Турсунова из детской музыкальной школы имени В. А. Моцарта;

Геральд-Эмануэль Никулин из детской школы искусств имени В. В. Крайнева.

Высшую награду в этой номинации завоевал Эмир Басим Закариа.

В категории "Струнные инструменты" из 16 участников трое представляли Москву – Софья Березина и Василиса Паршкова из МССМШ имени Гнесиных, а также Габриэлла Хармат из детской музыкальной школы имени С. Я. Лемешева.

В номинации "Духовые и ударные инструменты" свои таланты продемонстрировали учащиеся МССМШ имени Гнесиных Юна Гурьянова, Данила Захаревский, Сергей Ковынев, Егор Повидыш, Вероника Ткачук, Яна Черенкова и Мирослава Шакирова.

Также в этой категории выступил Анатолий Васильев из детской музыкальной школы имени В. П. Соловьева-Седого. Боролись за награды и учащиеся МГКМИ имени Ф. Шопена Богдан Каталевич и Давид Порфенов, причем последний вышел во второй тур и стал дипломантом конкурса.

В итоге в этой номинации победителями стали три московских музыканта: золото завоевала Вероника Ткачук, серебро – Мирослава Шакирова, а бронзу – Юна Гурьянова.

Конкурс "Щелкунчик" был учрежден в 2000 году. В нем традиционно принимают участие юные пианисты и исполнители на струнных и ударных инструментах в возрасте до 14 лет, а также исполнители на духовых инструментах до 15 лет.

Среди победителей прошлых лет – пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, исполнитель на ударных Ростислав Шараевский, скрипачка Лея Чжу и другие.

Ранее сообщалось, что участники московских детских школ искусств в минувшем учебном году получили более 10 тысяч международных наград, в том числе в США, Китае, Австрии и Нидерландах. Например, детский хор "Весна" стал победителем конкурса в Гонконге и удостоился титула "Лучший хор мира".