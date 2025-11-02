Учащиеся школ искусств Москвы взяли более 10 тыс международных наград – Фурсин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Учащиеся московских детских школ искусств (ДШИ) в прошедшем учебном году завоевали более 10 тысяч международных наград, в том числе в США, Китае, Австрии и Нидерландах. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Детский хор "Весна" стал победителем конкурса в Гонконге и удостоился титула "Лучший хор мира".

"В августе этого года ученица Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Вероника Ткачук на Первом международном конкурсе флейтистов в Китае завоевала сразу две престижные награды – первую премию и приз зрительских симпатий", – подчеркнул Фурсин.

Кроме того, юный саксофонист Дмитрий Пинчук смог завоевать Первую премию международного конкурса в Германии, где исполнители на духовых инструментах соревновались на одной площадке.

Ранее Сергей Собянин сообщил, в 153 учреждениях творческого образования преподают более 40 различных направлений. Каждое из заведений имеет свои многолетние традиции. При этом все они соответствуют единому стандарту комфорта и оснащения, отметил мэр. На сегодняшний день в таких школах учатся около 100 тысяч детей.

