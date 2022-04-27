В Театре на Малой Бронной показали первый спектакль после реставрации

В Театре на Малой Бронной показали первый спектакль после двухлетней реставрации исторического здания. Это постановка Константина Богомолова "Таня" по пьесе Алексея Арбузова.

На премьеру пришли известные деятели искусства и звезды шоу-бизнеса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.