Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин. Об этом сообщила пресс-служба театр РАМТ, где он служил многие годы. Больше года артист болел раком крови.

Он скончался накануне, вечером 26 марта, у себя дома в возрасте 63 лет. Веселкин был ведущим детского шоу "Хочу все знать" на радио "Маяк" и нескольких телевизионных программ, таких как "До 16 и старше", "Детский час", "Царь горы" .

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