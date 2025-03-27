27 марта, 10:45Культура
Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин
Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин. Об этом сообщила пресс-служба театр РАМТ, где он служил многие годы. Больше года артист болел раком крови.
Он скончался накануне, вечером 26 марта, у себя дома в возрасте 63 лет. Веселкин был ведущим детского шоу "Хочу все знать" на радио "Маяк" и нескольких телевизионных программ, таких как "До 16 и старше", "Детский час", "Царь горы" .
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