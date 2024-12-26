Испанский дуэт Baccara покоряет Москву перед Новым годом

Звезды диско Baccara вновь в столице. Знаменитый испанский дуэт, прославившийся в 70-е хитом Yes Sir, I Can Boogie, дал концерт в Москве и прогулялся по Красной площади.

Перед концертом Baccara успели посетить ГУМ-ярмарку и примерить русские ушанки. Артистки также вспомнили, как в СССР их песню Cara Mia перепели на русском языке. Они исполнили несколько строк: "Не было печали, просто уходило лето...".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.