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26 декабря, 11:30

Культура

Испанский дуэт Baccara покоряет Москву перед Новым годом

Испанский дуэт Baccara покоряет Москву перед Новым годом

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Звезды диско Baccara вновь в столице. Знаменитый испанский дуэт, прославившийся в 70-е хитом Yes Sir, I Can Boogie, дал концерт в Москве и прогулялся по Красной площади.

Перед концертом Baccara успели посетить ГУМ-ярмарку и примерить русские ушанки. Артистки также вспомнили, как в СССР их песню Cara Mia перепели на русском языке. Они исполнили несколько строк: "Не было печали, просто уходило лето...".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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