В российский прокат на этой неделе выйдет фильм "Петрополис"

На этой неделе в кинотеатры выходит российская премьера – фильм "Петрополис" с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь. Действие происходит в трех странах – России, Америке и Японии.

Владимир Огнев – сын эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США. У него любящая жена и блестящая научная карьера. Так продолжалось до тех пор, пока после защиты диссертации он ни начал работать в секретном отделе ООН. Ему дают задание – исследовать, как человечество отреагирует на внеземные цивилизации, если те вступят с ними в контакт. И тут выясняется, что инопланетяне на самом деле существуют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.