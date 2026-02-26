Театр "Современник" представил юбилейный сезон с новой постановкой

В юбилейном сезоне театра "Современник" на Чистопрудном бульваре зрителям представили обновленную постановку, которая обращается к легендарному прошлому театра. Актеры отметили, что спектакль исследует сложные человеческие эмоции, вопросы добра и личной ответственности, а также темы отношений и одиночества.

По словам исполнителей, пьеса переработана и дополнена современными сценами, которые делают сюжет более актуальным для сегодняшнего зрителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.