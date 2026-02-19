Премьера фильма "Красавица" режиссера Антона Богданова состоялась в Москве

В Москве состоялась премьера нового фильма режиссера Антона Богданова "Красавица". Картина рассказывает о героизме сотрудников Ленинградского зоосада, которые в блокаду спасли бегемота по кличке Красавица. В основе сюжета лежат реальные события зимы 1941 года.

Из-за веса почти в две тонны эвакуировать животное было невозможно. Всю блокаду рядом с бегемотом находилась сотрудница зоосада Евдокия Дашина, которую сыграла заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд. Женщина ежедневно носила из Невы по 400 литров воды, грела и обмывала гиппопотама.

