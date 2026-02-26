В московском метро выступил коллектив из Внутренней Монголии

На станции "Мичуринский проспект" москвичи стали свидетелями концерта группы "Найро", исполняющей народную музыку Внутренней Монголии с горловым пением и варганом. Выступление прошло в рамках городского фестиваля "Китайский Новый год в Москве" и собрало овации пассажиров.

Музыкальные коллективы из Китая будут выступать в метро до 28 февраля, представляя как традиционные, так и современные мелодии, а также танцевальные и акробатические номера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.