Роль Дамблдора в новом сериале по "Гарри Поттеру" сыграет актер Джон Литгоу, известный по фильмам "Конклав", "Декстер" и "Интерстеллар". Он стал первым, кого утвердили на роль в новом проекте о "Гарри Поттере".

Имена артистов на роли главных героев – Гарри, Рона и Гермионы пока не известны. Сами съемки начнутся уже летом 2025 года. Планируется, что сериал выйдет в конце следующего года или в начале 2027 года.

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