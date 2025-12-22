Участники Директорской ложи театров обсудили проект "Зима в Москве"

Проект "Зима в Москве" и празднование Нового года стали темами очередной встречи участников Директорской ложи театров столицы и "Галереи художников". Гости обсудили, как столичные театры готовятся к Новому году в рамках проекта.

Текущей зимой в театрах проходят выставки московских художников, а в галереях – театральные постановки. Особое внимание уделяется спектаклям и выступлениям, которые будут интересны юным москвичам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

