В Театре имени Пушкина в Москве состоится премьера спектакля "Капитанская дочка"

Новая постановка "Капитанской дочки" будет представлена 23 января в Театре имени Пушкина на Тверском бульваре. Режиссер Олег Долин представит классическую историю глазами сержанта-новобранца Петра Гринева.

Для работы над спектаклем режиссер ездил в Оренбургскую область, изучал архивы и исторический контекст Пугачевского бунта. Роль Гринева исполнит актер Руслан Чагилов, а Машу Миронову сыграет Виктория Серикова.

