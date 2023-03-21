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11:45

Культура

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию

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Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию. Она была директором этого музея с 2013 года. Под ее руководством было запущено более 60 российских и международных выставочных проектов.

Новым директором музея назначена Елизавета Лихачева, которая ранее возглавляла музей архитектуры имени Щусева. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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