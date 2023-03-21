11:45Культура
Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию. Она была директором этого музея с 2013 года. Под ее руководством было запущено более 60 российских и международных выставочных проектов.
Новым директором музея назначена Елизавета Лихачева, которая ранее возглавляла музей архитектуры имени Щусева. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24