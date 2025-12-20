Форма поиска по сайту

20 декабря, 16:40

События

Ледовое шоу "Щелкунчик" показали на фестивальной площадке "Сухонская" в Москве

Новогодняя классика: 20 декабря на фестивальной площадке "Сухонская" в Северном Медведкове в рамках проекта "Зима в Москве" состоялось ледовое шоу "Щелкунчик". Его постановщиками стали олимпийская чемпионка Татьяна Навка и обладатель Кубка четырех континентов, фигурист и хореограф Петр Чернышев.

Над каждым элементом спектакля трудилась большая команда: от проработки сюжета и создания образов до изготовления сказочных костюмов. На лед вышли как опытные фигуристы, так и начинающие спортсмены.

О том, как готовилось шоу, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

культураспортгородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

