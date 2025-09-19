Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 00:15

Культура

Новая выставка откроется в Еврейский музее и центре толерантности в Москве

Новая выставка откроется в Еврейский музее и центре толерантности в Москве

Третий сезон московского проекта "Урок со звездой" открыла встреча с актрисой Захаровой

Артисты спектакля "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." выступили в московском метро

Историческую сцену Театра Олега Табакова открыли после реконструкции

"Вопрос спорный": Олег Газманов выступил против искусственного интеллекта в искусстве

Данила Козловский сыграл главную роль в спектакле "Чуковский" в Театре имени Ермолаевой

Новый музейный центр открылся в Москве

"Моя Москва": Валерий Баринов. Часть 2

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 сентября

Адвокат Газманова рассказал о деле против Геворка Саркисяна

Выставка "Яков Чернихов. Образ будущего" откроется в Еврейский музее и центре толерантности в Москве. Там представят более 500 экспонатов, рассказывающих о художнике, чей взгляд предвосхитил развитие архитектуры и дизайна на 100 лет вперед.

Гости смогу увидеть архитектурные проекты, макеты, рукописи, фотографии и другие документы, которые раскрывают архитектурные фантазии яркого представителя русского и советского авангарда. Выставка будет работать до 11 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоЕкатерина Кузнеченкова