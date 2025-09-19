Новая выставка откроется в Еврейский музее и центре толерантности в Москве

Выставка "Яков Чернихов. Образ будущего" откроется в Еврейский музее и центре толерантности в Москве. Там представят более 500 экспонатов, рассказывающих о художнике, чей взгляд предвосхитил развитие архитектуры и дизайна на 100 лет вперед.

Гости смогу увидеть архитектурные проекты, макеты, рукописи, фотографии и другие документы, которые раскрывают архитектурные фантазии яркого представителя русского и советского авангарда. Выставка будет работать до 11 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.