Актриса Юлия Пересильд рассказала, чего она боится в людях

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд рассказала, чего она боится в людях. Она призналась, что больше всего боится за свою дочь Анну из-за жестокости и осуждения со стороны окружающих.

Актриса отметила, что человека могут обсуждать миллионы людей и большая часть этих высказываний – негативная или критическая. Она добавила, что мечтает построить вокруг дочери прочную защиту, но понимает, что полностью уберечь от чужих суждений невозможно.

Большое интервью с Юлией Пересильд выйдет во вторник, 18 ноября, в эфире телеканала Москва 24.