В театре "Русская песня" проходит спектакль "Тихий Дон"

В театре "Русская песня" Надежды Бабкиной показывают постановку "Тихий Дон". В трехчасовом спектакле отражены самые знаковые моменты жизни героев романа Михаила Шолохова.

Не обошлось и без музыкального материала. Со сцены звучат казачьи песни в исполнении хора и Надежды Бабкиной. О технических инновациях спектакля и сложностях, с которыми при подготовке к роли столкнулись Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев, расскажут в эфире телеканала Москва 24.