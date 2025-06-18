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18 июня, 20:45

Культура

Ректор ГИТИС Заславский заявил, что уличный театр в России переживает ренессанс

Ректор ГИТИС Заславский заявил, что уличный театр в России переживает ренессанс

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Уличный театр в России переживает ренессанс. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский.

По его словам, ярким примером для подтверждения этого высказывания является фестиваль "Театральный бульвар". На протяжении всего лета артисты будут радовать зрителей на просторах Бульварного кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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