Заслуженный тренер СССР Александр Калинин умер на 81-м году жизни

Фото: vk.com/Александр Калинин

Заслуженный тренер СССР Александр Калинин умер в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза конькобежцев РФ Николая Гуляева.

"Это очень большая потеря для всего отечественного конькобежного спорта. Я выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", – заявил он.

Как уточнил Гуляев, Калинина похоронят Череповце.

Калинин родился в 1944 году в Курской области. Он получил образование в Институте физкультуры имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде, после чего по распределению получил работу тренера в Череповце.

С 1978 по 2009 года Калинин руководил областной федерацией конькобежного спорта. Он также четыре раза признавался лучшим тренером Вологодской области.

Среди воспитанников тренера были олимпийский чемпион 1984 года Сергей Фокичев, чемпион СССР 1982 года Валерий Сикорский, обладатель Кубка России в спринте Игорь Захаров и другие. Помимо этого, Калинин был личным тренером Ивана Скобрева, который стал двукратным призеров Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.