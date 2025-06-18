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18 июня, 08:00

Культура

Том Круз получит почетный "Оскар" за вклад в киноиндустрию

Том Круз получит почетный "Оскар" за вклад в киноиндустрию

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Американский актер и продюсер Том Круз станет обладателем почетного "Оскара" за выдающиеся достижения и вклад в развитие мирового кинематографа. За свою 40-летнюю карьеру он четыре раза номинировался на премию, но так и не получал статуэтку.

Как отметили в академии, Круз стал символом современного кино и сыграл ключевую роль в восстановлении индустрии после пандемии. Церемония вручения состоится 16 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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