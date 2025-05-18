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18 мая, 16:30

Культура

Новости мира: в Швейцарии прошел финал песенного конкурса "Евровидение"

Новости мира: в Швейцарии прошел финал песенного конкурса "Евровидение"

Финал песенного конкурса "Евровидение" прошел в Швейцарии

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В Швейцарии прошел финал песенного конкурса "Евровидение". Победителем в 2025 году стал певец Йоханнес Питч под псевдонимом Джи Джи из Австрии. Он набрал более 400 баллов по итогам голосования. Второе место заняла певица из Израиля Юваль Рафаэль. Замкнул тройку лидеров эстонский рэпер Томми Кэш.

Огромные ковры из полумиллиона свежих цветов украсили Сицилию. Улицы города на это во время ежегодного фестиваля превратились в яркую клумбу. Турецкие гвоздики, герберы, розы, маргаритки и полевые букеты можно увидеть буквально повсюду. Посмотреть на это приезжают тысячи туристов. Правда роскошное творение недолговечно, любоваться им можно всего несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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