Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия пройдут в городе 18 февраля

В Театре на Таганке 18 февраля в 19:00 покажут спектакль "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Это первая в России постановка Стивена Сондхайма, лауреата премий "Оскар", "Грэмми" и "Тони". Спектакль позволит зрителям погрузиться в готическую атмосферу старого Лондона.

В парке "Зарядье" в 19:00 пройдет концерт с симфоническим оркестром Мариинского театра. Прозвучат произведения Гектора Берлиоза: увертюра "Римский карнавал", симфония для оркестра с солирующим альтом "Гарольд в Италии" и Фантастическая симфония.

