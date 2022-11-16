В Театре Сатиры прошла премьера спектакля "Невольницы" по малоизученной пьесе Александра Островского. Это одна из последних работ классика, где он поднимает философские вопросы о человеческих взаимоотношениях.

В основе сюжета: социальное противостояние, борьба поколений и неравный брак. В спектале есть все элементы комедии положений: ироничные диалоги, неожиданные повороты и интриги.

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