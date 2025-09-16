Участники "Интервидения" поделились отзывами о Москве

В Москву приехали участники конкурса "Интервидение 2025". До начала мероприятия, которое состоится 20 сентября, у конкурсантов есть время познакомиться с городом.

Музыканты гуляют по столице, фотографируются на фоне достопримечательностей и делятся впечатлениями. Поп-вокалист из Вьетнама Дык Фук уже попробовал знаменитое мороженое в главном универмаге страны и раздал автографы.

Представитель Египта Мустафа Саад признался, что давно мечтал увидеть Красную площадь и рад, что смог осуществить мечту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.