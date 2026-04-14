Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия проходят в столице 14 апреля

В рамках Московской музейной недели горожане могут бесплатно посетить экспозицию "Искусство будущего" в Мультимедиа Арт Музее (МАММ). Там представлены новейшие технологии: нейросети, 3D-анимация и робототехника. Всего на выставке около 40 проектов. Вход бесплатный.

В Государственном Кремлевском дворце в 19:00 пройдет концерт хора Сретенского монастыря "Великой Победе посвящается". В программе – музыка и поэзия военных лет, реальные истории героев, прошедших путь от Москвы до Берлина.

В центре "Зотов" открылась первая в России выставка ключевой фигуры советского киноавангарда Дзиги Вертова, приуроченная к 130-летию режиссера. Выставка-фильм позволяет посетителям оказаться в его мире, где рождались идеи, повлиявшие на всю современную культуру.

