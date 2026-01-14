Директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова. Об этом сообщили в Минкульте.

С января 2024 года Галактионова возглавляла Государственный музей имени А. С. Пушкина. Под ее руководством были созданы такие крупные выставки, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов", "Бессмертие подвига". Руководителем Пушкинского музея стала деятель культуры Екатерина Проничева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.