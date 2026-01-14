Форма поиска по сайту

14 января, 19:30

Культура

Директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января

Коллеги Золотовицкого поделились воспоминаниями об актере

МХТ имени Чехова дополнительно сообщит о дате прощания с Игорем Золотовицким

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова

Школа-студия МХАТ выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Золотовицкого

Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Бесплатный вход на культурные площадки Москвы доступен в рамках музейной недели

"Интервью": Валерия Астапова – о ремейке фильма "Москва слезам не верит"

"Деньги 24": новогодние кассовые сборы российских кинотеатров стали рекордными

Директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова. Об этом сообщили в Минкульте.

С января 2024 года Галактионова возглавляла Государственный музей имени А. С. Пушкина. Под ее руководством были созданы такие крупные выставки, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов", "Бессмертие подвига". Руководителем Пушкинского музея стала деятель культуры Екатерина Проничева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культурагородвидеоЕкатерина Фоменко

