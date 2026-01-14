14 января, 07:45Культура
Бесплатный вход на культурные площадки Москвы доступен в рамках музейной недели
Текущая неделя в Москве объявлена музейной. Это значит, что на многих площадках города вход для посетителей будет бесплатным.
Например, в музее-заповеднике "Царицыно" открыто несколько экспозиций. Одна из них – "Индия. Ткань времени", где представлены экспонаты, впервые привезенные в Россию. Выставка показывает влияние индийской культуры на мировую моду.
Для детей в доме сказок "Жили-были" в Измайловском кремле подготовили программу "Айболит и все, все, все!". Ребята отправятся в путешествие вместе с героями произведений Корнея Чуковского.
