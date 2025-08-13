В Москве показали танцевальный спектакль "Пир во время чумы"

В Москве продолжается фестиваль "Театральный бульвар". Зрители под открытым небом увидели танцевальный спектакль "Пир во время чумы" по мотивам одноименной пьесы Пушкина.

Постановка театра современного танца "Всем телом" объединяет два сюжета – кулинарное шоу и драматическую историю, которая постепенно переходит в состояние тотальной трагедии.

По словам художественного руководителя театра Александра Шуйского, в спектакле есть моменты, где герои пытаются изменить ход событий, но это не удается.

Постановка сочетает хореографию с деградацией к более первобытному состоянию, отражая обесценивание человеческой жизни, которое чувствуется и в пушкинском произведении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.