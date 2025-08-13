Форма поиска по сайту

13 августа, 16:30

Культура

Русское географическое общество проведет первый фестиваль документального кино

Русское географическое общество открывает первый всероссийский фестиваль документальных фильмов. Показ пройдет в столичных кинотеатрах и будет посвящен природе, культуре и путешествиям.

Зрители увидят эксклюзивные кадры из Антарктиды и Арктики, отправятся на Курилы и на борт атомного ледокола, проведут день рядом с амурским тигром. Фильмы расскажут о кругосветных экспедициях, спасении редких животных, людях, их традициях и культуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

