"Приключения Буратино", "Чиполлино" и "Тайна третьей планеты" выйдут в широкий прокат

Летний кинопрокат будут заполнять советскими мультфильмами. Об сообщили в "Централ Партнершип". Кинокомпания совместно со студией "Союзмультфильм" выпустит в прокат отреставрированные версии трех советских мультфильмов.

Первым выйдет "Приключения Буратино" – мультфильм появится в прокате 1 июня. С 9 июня можно будет увидеть "Чиполлино", а с 16 июля – путешествия Алисы Селезневой и Громозеки в "Тайне третьей планеты".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

