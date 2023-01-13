07:30Культура
В Госдуме просят проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
В России началось публичное преследование артистов, актеров и музыкантов, выступивших против специальной военной операции и уехавших за рубеж. К примеру, во многих СМИ на этой неделе часто упоминали имя Артура Смольянинова, а теперь к этому списку добавили лидера группы "Аквариум".
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев направит в СК РФ запрос для проверки высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.
Что теперь будет с его песнями в России? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.