В Госдуме просят проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму

В России началось публичное преследование артистов, актеров и музыкантов, выступивших против специальной военной операции и уехавших за рубеж. К примеру, во многих СМИ на этой неделе часто упоминали имя Артура Смольянинова, а теперь к этому списку добавили лидера группы "Аквариум".

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев направит в СК РФ запрос для проверки высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.



Что теперь будет с его песнями в России? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



