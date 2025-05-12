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12 мая, 11:45

Культура

В Москве стартовала акция "Московская музейная неделя"

В Москве стартовала акция "Московская музейная неделя"

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В Москве 12 мая стартует акция "Московская музейная неделя"

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С 12 по 18 мая в столице проходит акция "Московская музейная неделя". Бесплатно посетить выставки смогут все желающие. Экспозиции посвящены истории, искусству и науке, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Главная тема акции – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Выставки, приуроченные к памятной дате, проходят в Музее космонавтики, музее-панораме "Бородинская битва" и Музее истории Лефортово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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