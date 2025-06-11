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11 июня, 00:15

Культура

Михалков представит новый спектакль в "Мастерской "12"

Михалков представит новый спектакль в "Мастерской "12"

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Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков готовит к премьере спектакль "Перед рассветом" – первую постановку на сцене обновленной "Мастерской "12". В центре сюжета – судьбы обычных жителей Германии времен Третьего рейха, переживающих внутреннюю трансформацию под давлением страха и пропаганды.

Постановку поставил сам Михалков, к работе привлек сценографа Юрия Купера, хореографа Сергея Землянского и композитора Павла Акимкина. Премьера спектакля состоится 12 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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